Nirvana Insurance
Nirvana Insurance Pardavimai Atlyginimai

Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in United States Nirvana Insurance įmonėje svyruoja nuo $74.7K iki $106K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nirvana Insurance bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$84.6K - $96.3K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Nirvana Insurance?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Nirvana Insurance in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $106,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nirvana Insurance Pardavimai pozicijai in United States yra $74,700.

