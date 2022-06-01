Bendrovių katalogas
Nine Energy Service
    • Apie

    Nine Energy Service offers proven and deep expertise on the industry is most complex wells, making us suited to help you improve the economics and performance on your next project.

    https://nineenergyservice.com
    Svetainė
    2013
    Įkūrimo metai
    1,250
    Darbuotojų skaičius
    $250M-$500M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

