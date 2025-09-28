Bendrovių katalogas
Nimble Robotics Štabo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Štabo vadovas bendra kompensacija in United States Nimble Robotics įmonėje svyruoja nuo $122K iki $173K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nimble Robotics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$138K - $164K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$122K$138K$164K$173K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Nimble Robotics?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Štabo vadovas pozicijai Nimble Robotics in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $172,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nimble Robotics Štabo vadovas pozicijai in United States yra $121,500.

