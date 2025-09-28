Vidutinė Mechanikos inžinierius bendra kompensacija in Germany Nikon Corporation įmonėje svyruoja nuo €71.5K iki €104K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nikon Corporation bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!