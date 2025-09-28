Bendrovių katalogas
Nikon Corporation Mechanikos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Mechanikos inžinierius bendra kompensacija in Germany Nikon Corporation įmonėje svyruoja nuo €71.5K iki €104K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nikon Corporation bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€82.1K - €93.6K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€71.5K€82.1K€93.6K€104K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai Nikon Corporation in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €104,145. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nikon Corporation Mechanikos inžinierius pozicijai in Germany yra €71,490.

