Bendrovių katalogas
Nikola Motor
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Elektros inžinierius

  • Visi Elektros inžinierius atlyginimai

Nikola Motor Elektros inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Elektros inžinierius bendra kompensacija in United States Nikola Motor įmonėje svyruoja nuo $164K iki $238K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nikola Motor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$186K - $216K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$164K$186K$216K$238K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Elektros inžinierius pateikimų įmonėje Nikola Motor kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Nikola Motor?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Elektros inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Elektros inžinierius pozicijai Nikola Motor in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $238,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nikola Motor Elektros inžinierius pozicijai in United States yra $164,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Nikola Motor

Susijusios bendrovės

  • Tenneco
  • Berkshire Hathaway
  • Capital One
  • Red Hat
  • Macy's
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai