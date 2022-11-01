Bendrovių katalogas
Nikkei
Nikkei Atlyginimai

Nikkei vidutinis atlyginimas yra $33,795 Rinkodara . Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Nikkei. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Rinkodara
Median $33.8K
DUK

Didžiausią atlyginimą Nikkei gauna Rinkodara su metine bendra kompensacija $33,795. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nikkei yra $33,795.

Kiti ištekliai

