Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in United States Nielsen įmonėje sudaro $243K per year Senior Manager lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $210K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nielsen bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai Nielsen?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Nielsen in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $295,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nielsen Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $210,000.

