Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Nielsen įmonėje svyruoja nuo ₹1.72M per year Software Engineer lygiui iki ₹6.7M per year Principal Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹2.27M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nielsen bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
