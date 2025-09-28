Produkto vadovas kompensacija in United States Nielsen įmonėje svyruoja nuo $173K per year Senior Product Manager lygiui iki $189K per year Director lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $174K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nielsen bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
