Nielsen
Nielsen Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara kompensacijos in United States paketo suma Nielsen įmonėje yra $110K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nielsen bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Nielsen
Marketing
New York, NY
Iš viso per metus
$110K
Lygis
L4
Bazinis
$100K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$10K
Metai įmonėje
20 Metai
Patirties metai
20 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Nielsen?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai Nielsen in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $141,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nielsen Rinkodara pozicijai in United States yra $106,000.

