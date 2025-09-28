Duomenų mokslininkas kompensacija in United States Nielsen įmonėje svyruoja nuo $111K per year Data Scientist lygiui iki $122K per year Senior Data Scientist lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $115K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nielsen bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
