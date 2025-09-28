Bendrovių katalogas
NICE
  • Atlyginimai
  • Produkto vadovas

  • Visi Produkto vadovas atlyginimai

NICE Produkto vadovas Atlyginimai

Produkto vadovas kompensacija in Israel NICE įmonėje sudaro ₪119K per year Product Manager lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Israel paketo suma yra ₪112K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą NICE bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

The highest paying salary package reported for a Produkto vadovas at NICE in Israel sits at a yearly total compensation of ₪130,243. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NICE for the Produkto vadovas role in Israel is ₪115,856.

Kiti ištekliai