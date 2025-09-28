Bendrovių katalogas
nFocus Solutions
nFocus Solutions Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in Georgia nFocus Solutions įmonėje svyruoja nuo GEL 33.9K iki GEL 48.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą nFocus Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

GEL 38.4K - GEL 43.7K
Georgia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
GEL 33.9KGEL 38.4KGEL 43.7KGEL 48.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai nFocus Solutions?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai nFocus Solutions in Georgia siekia metinę bendrą kompensaciją GEL 48,215. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija nFocus Solutions Žmogiškieji ištekliai pozicijai in Georgia yra GEL 33,914.

