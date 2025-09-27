Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India nference įmonėje svyruoja nuo ₹2.18M per year Software Engineer lygiui iki ₹5.55M per year Staff Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹2.94M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą nference bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
