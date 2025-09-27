Bendrovių katalogas
Nexturn
Nexturn Rinkodaros operacijos Atlyginimai

Vidutinė Rinkodaros operacijos bendra kompensacija in United Arab Emirates Nexturn įmonėje svyruoja nuo AED 81.6K iki AED 111K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nexturn bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

AED 87.4K - AED 106K
United Arab Emirates
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
AED 81.6KAED 87.4KAED 106KAED 111K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Nexturn?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodaros operacijos pozicijai Nexturn in United Arab Emirates siekia metinę bendrą kompensaciją AED 111,366. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nexturn Rinkodaros operacijos pozicijai in United Arab Emirates yra AED 81,604.

