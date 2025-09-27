Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States NextRoll įmonėje svyruoja nuo $155K per year EIC2 lygiui iki $190K per year EIC3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $180K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą NextRoll bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***