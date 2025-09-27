Bendrovių katalogas
Nexton Consulting
Nexton Consulting Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in France Nexton Consulting įmonėje svyruoja nuo €33.2K iki €47.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nexton Consulting bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€38.1K - €44.6K
France
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€33.2K€38.1K€44.6K€47.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Nexton Consulting?

DUK

The highest paying salary package reported for a Produkto dizaineris at Nexton Consulting in France sits at a yearly total compensation of €47,399. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nexton Consulting for the Produkto dizaineris role in France is €33,220.

