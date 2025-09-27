Bendrovių katalogas
Next Matter Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in Ireland paketo suma Next Matter įmonėje yra €122K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Next Matter bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
Iš viso per metus
€122K
Lygis
hidden
Bazinis
€122K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€0
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
11+ Metai
€142K

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinerijos vadovas at Next Matter in Ireland sits at a yearly total compensation of €148,617. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Matter for the Programinės įrangos inžinerijos vadovas role in Ireland is €121,538.

