Next Insurance Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Israel paketo suma Next Insurance įmonėje yra ₪366K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Next Insurance bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Iš viso per metus
₪366K
Lygis
lc 2
Bazinis
₪366K
Stock (/yr)
₪0
Priedas
₪0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
4 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Next Insurance kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Programinės įrangos inžinierius di Next Insurance in Israel mencapai total kompensasi tahunan ₪425,547. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Next Insurance untuk posisi Programinės įrangos inžinierius in Israel adalah ₪369,637.

