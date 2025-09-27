Bendrovių katalogas
Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in United States Next Insurance įmonėje svyruoja nuo $168K iki $235K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Next Insurance bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$183K - $221K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$168K$183K$221K$235K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Next Insurance kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Next Insurance in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $235,480. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Next Insurance Produkto dizaineris pozicijai in United States yra $168,490.

