Bendrovių katalogas
Newfold Digital
Newfold Digital Atlyginimai

Newfold Digital atlyginimas svyruoja nuo $19,127 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $171,353 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Newfold Digital. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $19.1K

Backend programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $50.8K
Duomenų analitikas
$83.3K

Informacinių technologijų (IT) specialistas
$109K
Produkto vadovas
$55.9K
Projektų vadovas
$53.8K
Pardavimai
$63.7K
Kibernetinio saugumo analitikas
$132K
Sprendimų architektas
$171K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Newfold Digital gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $171,353. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Newfold Digital yra $63,700.

