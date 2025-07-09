Bendrovių katalogas
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Atlyginimai

New Jersey Institute of Technology atlyginimas svyruoja nuo $31,044 bendros metinės kompensacijos Administracijos asistentas žemiausiame taške iki $135,320 Programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų New Jersey Institute of Technology. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $83.2K
Administracijos asistentas
$31K
Duomenų analitikas
$42.4K

Programų vadovas
$135K
DUK

Didžiausią atlyginimą New Jersey Institute of Technology gauna Programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $135,320. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija New Jersey Institute of Technology yra $62,816.

Kiti ištekliai