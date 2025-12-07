Bendrovių katalogas
Nepal Telecom
Nepal Telecom Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Nepal Nepal Telecom įmonėje svyruoja nuo NPR 1.28M iki NPR 1.75M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nepal Telecom bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$9.9K - $11.7K
Nepal
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Nepal Telecom?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Nepal Telecom in Nepal siekia metinę bendrą kompensaciją NPR 1,749,652. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nepal Telecom Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Nepal yra NPR 1,278,007.

Kiti ištekliai

