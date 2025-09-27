Bendrovių katalogas
Neogrid Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Brazil paketo suma Neogrid įmonėje yra R$80.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Neogrid bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Neogrid
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Iš viso per metus
R$80.8K
Lygis
hidden
Bazinis
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Priedas
R$0
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
2-4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Neogrid?

R$887K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

DUK

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Programinės įrangos inžinierius by Neogrid in Brazil is 'n jaarlikse totale vergoeding van R$153,752. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Neogrid vir die Programinės įrangos inžinierius rol in Brazil is R$80,762.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Neogrid

