Neogrid
Neogrid Atlyginimai

Neogrid atlyginimas svyruoja nuo $10,643 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $44,980 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Neogrid. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/15/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $14.6K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų analitikas
$10.6K
Produkto vadovas
$45K

Programų vadovas
$26.8K
The highest paying role reported at Neogrid is Produkto vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $44,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Neogrid is $20,658.

Kiti ištekliai