NeoGenomics Laboratories
NeoGenomics Laboratories Programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programų vadovas bendra kompensacija in United States NeoGenomics Laboratories įmonėje svyruoja nuo $122K iki $167K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą NeoGenomics Laboratories bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$132K - $157K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$122K$132K$157K$167K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Kokie yra karjeros lygiai NeoGenomics Laboratories?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programų vadovas pozicijai NeoGenomics Laboratories in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $166,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija NeoGenomics Laboratories Programų vadovas pozicijai in United States yra $121,800.

