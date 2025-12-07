Bendrovių katalogas
Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in Sweden Neo4j įmonėje svyruoja nuo SEK 626K iki SEK 888K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Neo4j bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$74.6K - $88.4K
Sweden
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Neo4j in Sweden siekia metinę bendrą kompensaciją SEK 888,081. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Neo4j Personalo specialistas pozicijai in Sweden yra SEK 625,518.

