Vidutinė Investicijų bankininkas bendra kompensacija in United States Needham įmonėje svyruoja nuo $112K iki $159K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Needham bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$127K - $144K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$112K$127K$144K$159K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai Needham?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Investicijų bankininkas pozicijai Needham in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $159,300. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Needham Investicijų bankininkas pozicijai in United States yra $112,050.

Kiti ištekliai

