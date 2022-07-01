Bendrovių katalogas
Nearpod
Nearpod Atlyginimai

Nearpod atlyginimas svyruoja nuo $83,300 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $163,710 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Nearpod. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/9/2025

$160K

Klientų aptarnavimas
$83.3K
Duomenų mokslininkas
$131K
Programinės įrangos inžinierius
$164K

DUK

A função com maior remuneração reportada na Nearpod é Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $163,710. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Nearpod é $130,650.

