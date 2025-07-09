Bendrovių katalogas
NDA
NDA Atlyginimai

NDA atlyginimas svyruoja nuo $11,637 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $125,372 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų NDA. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/8/2025

$160K

Verslo analitikas
$56K
Duomenų analitikas
$16.4K
Žmogiškieji ištekliai
$20.5K

Informacinių technologijų (IT) specialistas
$13.7K
Rinkodara
$82.5K
Produkto dizaineris
$11.6K
Produkto vadovas
$54.8K
Projektų vadovas
$50.3K
Pardavimai
$17.8K
Programinės įrangos inžinierius
$22.3K

Backend programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$125K
Sprendimų architektas
$89.6K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

The highest paying role reported at NDA is Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $125,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NDA is $36,300.

