Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States NCR įmonėje svyruoja nuo $93.4K per year Grade 9 lygiui iki $169K per year Grade 13 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $100K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą NCR bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
