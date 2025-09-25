Bendrovių katalogas
NCR
NCR Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas kompensacijos in Israel paketo suma NCR įmonėje yra ₪396K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą NCR bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Iš viso per metus
₪396K
Lygis
11
Bazinis
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Priedas
₪20.5K
Metai įmonėje
10 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai NCR?

₪562K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai NCR in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪430,911. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija NCR Projektų vadovas pozicijai in Israel yra ₪383,528.

