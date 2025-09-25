Produkto dizaineris kompensacija in United States NCR įmonėje svyruoja nuo $93.5K per year Grade 9 lygiui iki $140K per year Grade 11 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $133K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą NCR bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą