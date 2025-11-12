Bendrovių katalogas
National University of Singapore
National University of Singapore Mokslinių tyrimų specialistas Atlyginimai Singapore vietovėje

Vidutinė Mokslinių tyrimų specialistas kompensacijos in Singapore paketo suma National University of Singapore įmonėje yra SGD 96.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą National University of Singapore bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Iš viso per metus
SGD 96.1K
Lygis
L5
Bazinis
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Priedas
SGD 0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai National University of Singapore?
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mokslinių tyrimų specialistas pozicijai National University of Singapore in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 128,249. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija National University of Singapore Mokslinių tyrimų specialistas pozicijai in Singapore yra SGD 96,073.

