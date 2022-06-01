Naršyti pagal skirtingus pareigybių pavadinimus
The National Inventors Hall of Fame is an American not-for-profit organization, founded in 1973, which recognizes individual engineers and inventors who hold a US patent of significant technology.
Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau →
Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.
Rekomenduojami darbai
Susijusios bendrovės
Kiti ištekliai