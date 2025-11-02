Bendrovių katalogas
Nanox Vision
Nanox Vision Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Israel Nanox Vision įmonėje svyruoja nuo ₪413K iki ₪566K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Nanox Vision bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₪448K - ₪531K
Israel
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₪413K₪448K₪531K₪566K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Nanox Vision?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Nanox Vision in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪565,577. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Nanox Vision Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Israel yra ₪413,117.

