Bendrovių katalogas
Multiverse
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Multiverse Atlyginimai

Multiverse atlyginimas svyruoja nuo $70,569 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $296,082 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Multiverse. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $115K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
Median $78.6K
Verslo analitikas
$202K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Duomenų mokslininkas
$70.6K
Žmogiškieji ištekliai
$131K
Rinkodara
$76.6K
Produkto vadovas
Median $87.4K
Personalo specialistas
$163K
Pardavimai
$296K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$153K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Multiverse gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $296,082. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Multiverse yra $123,016.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Multiverse

Susijusios bendrovės

  • Snap
  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Square
  • Stripe
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai