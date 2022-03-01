Directory delle Aziende
MTS
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

MTS Stipendi

L'intervallo di stipendi di MTS va da $13,866 in compensazione totale all'anno per un Projektų vadovas all'estremità inferiore a $83,421 per un Duomenų mokslo vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di MTS. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Programų inžinierius
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS inžinierius

Frontend programinės įrangos inžinierius

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

DevOps inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $35K
Verslo analitikas
Median $30.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Duomenų analitikas
Median $14.7K
Produkto dizaineris
Median $30.4K
Produkto vadovas
Median $48.4K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $66.7K
Projektų vadovas
Median $13.9K
Duomenų mokslo vadovas
Median $83.4K
Administracinis asistentas
$81.1K
Finansų analitikas
$18.7K
Žmogiškieji ištekliai
$16.6K
Informacinių technologijų specialistas
$57.3K
Vadybos konsultantas
$47.6K
Marketingas
$27.3K
Produkto dizaino vadovas
$68.3K
Sprendimų architektas
$61.9K
Techninis programų vadovas
$44.5K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in MTS è Duomenų mokslo vadovas con una compensazione totale annuale di $83,421. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in MTS è di $44,476.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per MTS

Aziende correlate

  • Vodafone
  • Airtel India
  • Mail.ru Group
  • BT
  • Deutsche Telekom
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse