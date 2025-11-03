Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Mphasis įmonėje svyruoja nuo ₹394K per year L1 lygiui iki ₹2.11M per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹1.46M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mphasis bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
