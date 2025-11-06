Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Vancouver Mozilla įmonėje sudaro CA$186K per year P3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Vancouver paketo suma yra CA$195K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mozilla bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$186K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
