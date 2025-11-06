Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Toronto Area Mozilla įmonėje svyruoja nuo CA$152K per year P2 lygiui iki CA$316K per year P5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Toronto Area paketo suma yra CA$169K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mozilla bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą