Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Germany Mozilla įmonėje svyruoja nuo €120K per year P3 lygiui iki €134K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Germany paketo suma yra €128K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mozilla bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
