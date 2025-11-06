Bendrovių katalogas
Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Canada Mozilla įmonėje svyruoja nuo CA$157K per year P2 lygiui iki CA$304K per year P5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$179K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mozilla bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
Software Engineer 1(Pradedančiojo lygis)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
Senior Software Engineer
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Mozilla in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$303,821. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mozilla Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$176,237.

