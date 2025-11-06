Bendrovių katalogas
Mozilla
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

  • New York City Area

Mozilla Duomenų mokslininkas Atlyginimai New York City Area vietovėje

Duomenų mokslininkas kompensacija in New York City Area Mozilla įmonėje sudaro $300K per year P5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $300K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mozilla bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 4 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Mozilla?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų mokslininkas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Mozilla in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $300,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mozilla Duomenų mokslininkas pozicijai in New York City Area yra $195,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Mozilla

Susijusios bendrovės

  • Tigera
  • Grammarly
  • Hudl
  • Yapstone
  • BitTitan
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai