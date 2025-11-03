Bendrovių katalogas
Moveworks
Moveworks Personalo specialistas Atlyginimai

Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in India Moveworks įmonėje svyruoja nuo ₹1.74M iki ₹2.44M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Moveworks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹1.89M - ₹2.19M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Moveworks kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Moveworks in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,439,028. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Moveworks Personalo specialistas pozicijai in India yra ₹1,742,163.

