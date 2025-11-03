Bendrovių katalogas
Moveworks
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

Moveworks Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in United States paketo suma Moveworks įmonėje yra $175K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Moveworks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Moveworks
Data Scientist
Mountain View, CA
Iš viso per metus
$175K
Lygis
L4
Bazinis
$175K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Moveworks?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Moveworks in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $245,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Moveworks Duomenų mokslininkas pozicijai in United States yra $152,000.

Kiti ištekliai