Moveworks
Vidutinė Klientų aptarnavimas bendra kompensacija in United States Moveworks įmonėje svyruoja nuo $131K iki $187K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Moveworks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$150K - $176K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$131K$150K$176K$187K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Moveworks kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų aptarnavimas pozicijai Moveworks in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $187,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Moveworks Klientų aptarnavimas pozicijai in United States yra $131,200.

