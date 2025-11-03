Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in India Moveinsync Technology Solutions įmonėje svyruoja nuo ₹1.16M iki ₹1.61M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Moveinsync Technology Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/3/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
