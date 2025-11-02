Bendrovių katalogas
Motorway
Motorway Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris kompensacijos in United Kingdom paketo suma Motorway įmonėje yra £69.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Motorway bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Iš viso per metus
£69.1K
Lygis
Senior
Bazinis
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Priedas
£0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
6 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Motorway in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £70,314. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Motorway Produkto dizaineris pozicijai in United Kingdom yra £69,145.

