Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Motorola įmonėje svyruoja nuo $102K per year L7 lygiui iki $145K per year L9 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $115K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Motorola bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
